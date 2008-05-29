Нужно сделать анимацию баннера (простые эффекты: выезд, вьезд, проявление текста). Исходники в PSD, есть пример (слишком тяжелый) Срок: Завтра к 11 утра. Без предоплаты, или СБС.
2 гиф баннера надо сделать
2 гиф баннера надо сделать т3 предоставлю исполнителю после просмотра работ! Бюджет 15 wmz сроки ваши!
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