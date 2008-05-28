Для сайта http://ombc.com требуется кнопка в стиле баннера. Примерное подобие размещено на главной странице внизу (ссылка "Бизнес с .."). Кнопка нужна в формате GIF или JPG. На кнопке должны идти лёгким ...
Нарисовать три баннера
Нужен баннермейкер
Нужно нарисовать четыре баннера (размеры 120х50 (статика), 468x60, 100x100, 240х100 )
для Topwork.com.ua
тексты и лого приатачено.
Киев - наличными, или вмз.
Бюджет 70 долларов США.
ася 333450, стучите если есть примеры работ или есть что уже показать.
Пиксельарт импонирует больше всего.
Спасибо.
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