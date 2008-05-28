Нарисовать три баннера

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок373 просмотра

Нужен баннермейкер

Нужно нарисовать четыре баннера (размеры 120х50 (статика), 468x60, 100x100, 240х100 )

для Topwork.com.ua

тексты и лого приатачено.

Киев - наличными, или вмз.

Бюджет 70 долларов США.

ася 333450, стучите если есть примеры работ или есть что уже показать.

Пиксельарт импонирует больше всего.

Спасибо.

17 лет назад
topwork
67 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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