Необходимо создать качественный 3D flash баннер для сайта _multikar.ru Баннер должен быть в "шапке" сайта на месте "пустого" синего фона. Хотелось бы, чтобы баннер был именно в стиле 3D, а не в виде слайд-шоу ("плоского"). Сам лично, к сожалению, не владею этой технологией на высоком уровне. Поэтому обращаюсь сюда именно за квалифицированной помощью. Т.е. работа должна быть выполнена профессионально, на высоком уровне (иначе я бы мог и сам сделать или попросить знакомых дизайнеров).

Прошу высказать ваши предложения по цене и срокам. Наличие подобных работ приветствуется.