Сайту http://rybalka.tv требуется 3 баннера. За все 3 дам 20$ переводом на вебмани Тип баннеров: Flash/Анимированный гиф - на ваше усмотрение Размер: 468 x 60 ...
Создать качественный 3D flash баннер
Необходимо создать качественный 3D flash баннер для сайта _multikar.ru Баннер должен быть в "шапке" сайта на месте "пустого" синего фона. Хотелось бы, чтобы баннер был именно в стиле 3D, а не в виде слайд-шоу ("плоского"). Сам лично, к сожалению, не владею этой технологией на высоком уровне. Поэтому обращаюсь сюда именно за квалифицированной помощью. Т.е. работа должна быть выполнена профессионально, на высоком уровне (иначе я бы мог и сам сделать или попросить знакомых дизайнеров).
Прошу высказать ваши предложения по цене и срокам. Наличие подобных работ приветствуется.
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