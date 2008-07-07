Создать качественный 3D flash баннер

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Завершен12 заявок291 просмотр

Необходимо создать качественный 3D flash баннер для сайта _multikar.ru Баннер должен быть в "шапке" сайта на месте "пустого" синего фона. Хотелось бы, чтобы баннер был именно в стиле 3D, а не в виде слайд-шоу ("плоского"). Сам лично, к сожалению, не владею этой технологией на высоком уровне. Поэтому обращаюсь сюда именно за квалифицированной помощью. Т.е. работа должна быть выполнена профессионально, на высоком уровне (иначе я бы мог и сам сделать или попросить знакомых дизайнеров).

Прошу высказать ваши предложения по цене и срокам. Наличие подобных работ приветствуется.

17 лет назад
lt
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$200
Очень хорошая работа. Качественно выполнил 3D анимацию, преобразовал её во flash-ролик. Особо хочется отметить краткие сроки исполнения - всего несколько дней. Для такой работы это очень оперативно.
Хороший заказчик, чётко ставит задачу.С оплатой так же никаких проблем, всё вовремя, как и договаривались.

Заявки фрилансеров

FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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