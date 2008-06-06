Нужно нарисовать flash баннеры для партнерской программы. Новичкам просьба не беспокоится нужны только проффессианалы. Пример баннера который нужно сделать приложен ниже
Нужен баннер для интернет магазина
Добрый всем день!
Для интернет магазина www.tic.kiev.ua нужен flash банер, на банере должны быть качественные картинки сервера HP, Sony PSP, мышки, и монитора asus pg221. На бенере также нужены цифровые часы с датой и временем и лозунгом "Мы удем в ногу со временем!"
Размер 120*600, дизайн не должен сильно отличаться от дизайна www.tic.kiev.ua
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