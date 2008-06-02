Опять cделать GIF баннер 88x31

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок193 просмотра

Нужно сделать GIF баннер для сайта (Сайт Гимназии №23 г. Саранска) http://www.prostor23.mirahost.ru

Работы тут очень мало. Баннер можно сделать на подобие или на основе вложенного внизу.

Пишите только в ICQ: 465084331

17 лет назад
BESTALEX
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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