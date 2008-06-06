Сделать 2 баннера до вечера

Привет, есть заказ на баннеры, я не успеваю все сделать и ищу человека, который поможет. Нужно сделать 2 баннера во флеше на эротическую тему до вечера. Оплата 15$ за баннер, возможно дальнейшее сотрудничество! Есть тз и текст для баннера, нужно сделать "чтобы мигало, притягивало глаз" :)

моя аська 346401369 или в лс.

Предоплаты нету, деньги заказчик пришлет после сделаной работы.

Про деньги не переживайте, посмотрите мои отзывы. Оплату гарантирую 100% через веб мани.