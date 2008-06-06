Требуется комплект из 4 (четырех) flash-баннеров для разных разделов одного проекта (т.е. рекламирующих эти разделы). Тематика - автомобили. Размер баннеров: 728x90 ICQ: 450-6666-32
Сделать 2 баннера до вечера
Привет, есть заказ на баннеры, я не успеваю все сделать и ищу человека, который поможет. Нужно сделать 2 баннера во флеше на эротическую тему до вечера. Оплата 15$ за баннер, возможно дальнейшее сотрудничество! Есть тз и текст для баннера, нужно сделать "чтобы мигало, притягивало глаз" :)
моя аська 346401369 или в лс.
Предоплаты нету, деньги заказчик пришлет после сделаной работы.
Про деньги не переживайте, посмотрите мои отзывы. Оплату гарантирую 100% через веб мани.
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