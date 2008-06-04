Баннеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок170 просмотров

Нужен постоянный человек который будет создавать промо банеры( флеш) для кино проекта.

оплата за каждый банер!

17 лет назад
bestkino
45 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhui
37 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

Zhui
37 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Flash шапка (форекс)

    Нужн сделать флеш шапку. Размеры нестандартные около 750х200 Тематика сайта - доверительное управление, инвестиции. Никакой ярковыраженной анимации не нужно, т.е. анимация не должна быть активной - несколько эффектов и все. Цетовая ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно 4 рисунка

    На сайт http://www.intop.su нужно нарисовать 4 красивых банера(примерно как он будет располагаться отмечено пустым дивом в шапке). банер должен соответствовать тематике раздела: 1) Главная 2) Создание сайтов 3) Продвижение сайтов 4) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка баннеров (GIF)

    Ищем специалиста для разработки баннеров в формате GIF. Тематика : Ювелирные украшения Интернет-магазин http://ninobrutti.ru Желательно чувство вкуса . Креатив приветствуется.Ждем ваших отзывов с ссылками на ...

    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание баннеров

    Необходимо создание баннера для интернет магазин www.silenser.com.ua и www.av-servis.com фотографии товаров для создания баннеров предоставим. Указывать цены и портфлюо.

    Баннеры45 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать 2 баннера до вечера

    $30

    Привет, есть заказ на баннеры, я не успеваю все сделать и ищу человека, который поможет. Нужно сделать 2 баннера во флеше на эротическую тему до вечера. Оплата 15$ за баннер, возможно дальнейшее сотрудничество! Есть тз ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нарисовать комплект баннеров (flash)

    $50

    Требуется комплект из 4 (четырех) flash-баннеров для разных разделов одного проекта (т.е. рекламирующих эти разделы). Тематика - автомобили. Размер баннеров: 728x90 ICQ: 450-6666-32

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер для сайта

    Для сайта MYNEWS (mynews.com.ua) - необходимо нарисовать баннер - 730*90. Mynews - новостная социальная сеть. Пользователи сами добавляют новости, голосуют за понравившиеся, комментируют, оценивают комментарии, добавляют друг друга в друзья... ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер (эрот.) 120 на 200

    $10

    Нужно сделать баннер - статика - 120 на 200, эротический, красивая девочка в телевизоре и надпись "Фильмы и порно онлайн" Желательно иметь уже наброски, время для "общения" нет, баннер нужно срочно.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен баннер для интернет магазина

    $100

    Добрый всем день! Для интернет магазина www.tic.kiev.ua нужен flash банер, на банере должны быть качественные картинки сервера HP, Sony PSP, мышки, и монитора asus pg221. На бенере также нужены цифровые часы с датой и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад