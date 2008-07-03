Разаботка флеш баннера

В приложенном файле примерная раскадровка. Картинки на слайдах эскизные, в нормальном качестве их нет, их нужно будет рисовать.

Нужны 2-3 баннера на одной графической основе под разные размеры (220 * 100, 216х88).

Интересуют предложения и примеры по реализации, а так же предложения по интерактиву, может быть какие-то игровые моменты либо реакции на пользовательские события.

Жду предложений по срокам, ценам и вариантам реализации. Выбор будет сделать по оптимальному пути.