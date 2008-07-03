Разаботка флеш баннера

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Завершен13 заявок363 просмотра

В приложенном файле примерная раскадровка. Картинки на слайдах эскизные, в нормальном качестве их нет, их нужно будет рисовать.

Нужны 2-3 баннера на одной графической основе под разные размеры (220 * 100, 216х88).

Интересуют предложения и примеры по реализации, а так же предложения по интерактиву, может быть какие-то игровые моменты либо реакции на пользовательские события.

Жду предложений по срокам, ценам и вариантам реализации. Выбор будет сделать по оптимальному пути.

17 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Парень молодой, не опытный, но напористый, пытливый и аккуратный. Все делает без лишних вопросов и заморочек. Спасибо за хорошую работу.
Отличный работодатель, терпеливый, настроен оптимистично.

Заявки фрилансеров

MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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