Нарисовать баннер

3 флэш-баннера на тематику кухонных присособлений. 468x60, 234x60, 728x90. Тексты - на языке иврит (будут присланы с переводом, но до подачи заявки необходимо удостовериться, что ваши windows смогут поддерживать иврит). Примеры ...
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Нужен банер 468 x 60 pixels для сайта аэрографии, чтобы донести людям инфо о том, что мы готовы купить у них статьи.
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