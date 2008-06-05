Баннеры для FatALL.org

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Закрыт45 заявок420 просмотров

Нужен банер для варез портала FatALL.org

условия!

размер банера может быть любым из:

88*31 пикселей

120*120 пикселей

468*60 пикселей

вес банера: не важен

форматы выполнения: gif, флеш

Дополнительно: креативный подход приветствуется

оплата wmz

17 лет назад
hellp123
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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