3 флэш-баннера на тематику кухонных приспособлений

3 флэш-баннера на тематику кухонных присособлений. 468x60, 234x60, 728x90.

Тексты - на языке иврит (будут присланы с переводом, но до подачи заявки необходимо удостовериться, что ваши windows смогут поддерживать иврит).

Примеры баннеров - http://www.vintt.com/. Графика в основном будет выслана а также можно использовать с сайта http://www.zevro.co.il/ - на который и должна вести ссылка в баннерах.

На баннерах будут сменяться 3-5 фраз в зависимости от размера и синхронно сменяться картинки приспособлений, на фоне увеличенных фрагментов приспособлений - фоны взять из верхних картинок на сайте http://www.zevro.co.il/.