Для размещения на Яндекс.Пробках требуется достойный flash-баннер 200х300. На подготовку баннера есть 2 с половиной недели, поэтому даже самые занятые профессионалы, вероятно, смогут найти свободное время. Перед тем, как предложить свои ...
Нужна кнопка 88х31 для сайта
Нужна кнопка зеленого цвета на тему "ИСФАРА. Всегда в нашем сердце". Желательно - прикольно анимированная с сердечком. GIF. Не более 15 килобайт.
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