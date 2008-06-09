Создание баннера для программы рекламы в соц сети требуется создать баннер для программы рекламы с соц сети в стиле существ баннера формат гиф пример текст на сайте ...
Создание флеш баннера
Необходимо сделать flash-баннер 240х350 под Flash 5 и до 25Кб.
Готов заплатить достойно, но хочу увидеть хорошую работу.
Прошу всех не ставить цену 100 у.е., так как сам 7 лет варился с баннерами, знаю что почем. Жду цены адекватные уровню работ.
Победителем будем баннермейкер идеальный для меня по уровню цена качество.
Жду ваших предложений
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