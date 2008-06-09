Создание флеш баннера

Необходимо сделать flash-баннер 240х350 под Flash 5 и до 25Кб.

Готов заплатить достойно, но хочу увидеть хорошую работу.

Прошу всех не ставить цену 100 у.е., так как сам 7 лет варился с баннерами, знаю что почем. Жду цены адекватные уровню работ.

Победителем будем баннермейкер идеальный для меня по уровню цена качество.

Жду ваших предложений