Создать иконки для сайта, туризм

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт17 заявок745 просмотров
#1$

Необходимо создать ряд иконок для сайта kivi.ru

1. Иконки характеризующие типы отелей(будут располагаться в строчках напротив каждого отеля):

-Отдых с детьми

-Спортивный отдых

-Романтический отдых

-Гольф

-Молодежный отдых

-Оздоровительный отдых(отдых с лечением)

-Активный,Развлечения,анимация в отеле

-Релакс-спокойный тихий отдых

-Горнолыжный отдых

-Бизнес отдых,конференции

Ценовые категории:

-ВИП отдых, Эксклюзив, Очень дорого

-Качественный дорогой отдых

-Хороший баланс цены-качества

-Экономичный отдых

У данных иконок размер 14х14(35) - высота фиксирована - по длине могут быть больше если требуется, но желательно укладываться.

2. Так же необходим ряд иконок для общего интерфейса со следующими значениями:

- Экскурсионные туры

- Визы

- Авиабилеты

- Офисы продаж

- Форум

- Партнеры, туроператоры

- Подбор тура

Данный тип иконок должен иметь размер 15х15

3.

- Просто отбойничек для стран(что то типа солнца или пальмы)

- Станция метро (буква М)

Данный тип иконок должен иметь размер 25х25

Иконки должны иметь прозрачный фон. Необязательно эксклюзив - что то можно подобрать из коллекций - главное чтобы все смотрелось в едином стиле. Без рамок вокруг иконок - максимально использовать данный размер.

Для участия в конкурсе можно делать не все иконки, но желательно 5-8 минимум

16 лет назад
olly
125 лет
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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