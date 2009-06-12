Клановый значок размеров 19х18 пикселей вес не должен превышать 5kb, разрешение gif не анемированный прозрачный фон.

Значок должен отображать тематику темной стороны. Желательно нарисовать меч окутанный пламенем или что то в этом роде, креатив и ваши идеи так же приведствуются. Так же вы должны сделать герб к этому значку 75x81 пикселей, вес не должен превышать 35kb.