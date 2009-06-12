Здравствуйте, нужно нарисовать примерно 30 иконок. Список иконок, которые потребуется отрисовать, можно посмотреть тут: http://www.elcats.ru/bmw/group.aspx?mdlid=a824eb6f-26d5-46df-a035-de65ef02547d От вас — бюджет (ТОЛЬКО Яндекс.Деньги), срок, примеры работ по иконкам.
Клановый значок
Клановый значок размеров 19х18 пикселей вес не должен превышать 5kb, разрешение gif не анемированный прозрачный фон.
Значок должен отображать тематику темной стороны. Желательно нарисовать меч окутанный пламенем или что то в этом роде, креатив и ваши идеи так же приведствуются. Так же вы должны сделать герб к этому значку 75x81 пикселей, вес не должен превышать 35kb.
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