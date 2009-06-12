Клановый значок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок235 просмотров

Клановый значок размеров 19х18 пикселей вес не должен превышать 5kb, разрешение gif не анемированный прозрачный фон.

Значок должен отображать тематику темной стороны. Желательно нарисовать меч окутанный пламенем или что то в этом роде, креатив и ваши идеи так же приведствуются. Так же вы должны сделать герб к этому значку 75x81 пикселей, вес не должен превышать 35kb.

16 лет назад
madison1985
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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