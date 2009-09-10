Кнопки для веб-сайтов

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Завершен13 заявок745 просмотров

Dobrij den, nyzzen 4elovek, zzelajus4ij risovat knopki dlja websajtov (website menu).

Predlagaju primeri:

http://www.takeyourway.com/index.php?uid=11

http://www.takeyourway.com/index.php?uid=12

http://www.takeyourway.com/index.php?uid=13

http://www.takeyourway.com/index.php?uid=14

http://www.takeyourway.com/index.php?uid=15

Neobxodimie ka4estva:

pynktyalnost, ispolnitelnost, dotownost. Esli Vas eto zainteresovalo,

piwite s vawej senoj I primerom Vawego paketa.

Redaktiryjy 13 .06.09 dlja otkliknyvwixsja ranee:

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PIWITE S VAWEJ SENOJ I PRIMEROM PAKETA.

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SENA ZA POLNIJ PAKET S PSD I FONT FILES + 2 VARIANTA NA KAZZDYJU KNOPKY

re4 idet o dolgovremennom sotrydni4estve. Naw 1-j sait nyzzdaetsja v 100 paketax knopok. Sajt bydet perevoditsja na drygie jaziki (knopki tozze).

Mi tak zze delaem websites i logotipi dlja restoranov, baneri. ZZelatelno imet odnogo dizajnera na vse nyzzdi.

Esli imeete otzivi o tom, 4to propadali i neobjazatelni - ne piwite mne.

S yvazzeniem, Natasha.

[email protected]

po4asovky ne predlagat, fiksirovanaja sena za nabor knopok.

16 лет назад
businessroll
Бишоп 
61 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
$300
20 дней
I enjoyed working with Anton. High quality work, quick, creative. The result exceeded all expectations, will recommend. Мне очень понравилось работать с Антоном. Работает оперативно и усердно. Результат превзошел все ожидания, советую всем! -- Best regards, Natasha Bishop and The TakeYourWay.com Team Office: 08717891096 02077004884 Mob: 07982723229 Fax: 08717145885 Web: www.takeyourway.com E-mail: [email protected] Skype: takeyourway.com
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад

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