Кнопки для веб-сайтов

Для сайта http://bakor.su/ надо нарисовать 4 иконки для рубрик "Реклама", "Задайте вопрос", "О нас", "Контакты". Размеры и стиль иконок должны быть как у двух уже готовых иконок с разделов "Новости автомира", "Прайсы на запчасти". Фон ...