Кнопки для веб-сайтов

I enjoyed working with Anton. High quality work, quick, creative. The result exceeded all expectations, will recommend. Мне очень понравилось работать с Антоном. Работает оперативно и усердно. Результат превзошел все ожидания, советую всем! -- Best regards, Natasha Bishop and The TakeYourWay.com Team Office: 08717891096 02077004884 Mob: 07982723229 Fax: 08717145885 Web: www.takeyourway.com E-mail: [email protected] Skype: takeyourway.com