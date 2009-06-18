Нарисовать "+1"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен37 заявок1614 просмотров
#1$

Всем доброго дня. Нужно нарисовать изображение с надписью "+1" (без кавычек), размером 400x400 px. Цветовая гамма - любая, главное чтобы не была противной и утомляющей. Изображение будет распологаться на чисто-белой странице, так что, соответственно, фон должен быть белый. Стразы к изображению приветствуются, но не слишком большие и вызывающие.

Оплата по WebMoney.

16 лет назад
ArtVit
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победители конкурса

_Anibus_
Ольга 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
Большое спасибо за качественно-выполненные рисунки! Рекоммендую.
Замечательнейший заказчик!!!!
AmDworks
30 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Большое спасибо за качественно-выполненные рисунки! Рекоммендую.
Очень хороший заказ4ик , рекомендую :)

Заявки фрилансеров

_Anibus_
Ольга 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
AmDworks
30 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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