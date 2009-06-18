Нарисовать "+1"

# 1 — $

Всем доброго дня. Нужно нарисовать изображение с надписью "+1" (без кавычек), размером 400x400 px. Цветовая гамма - любая, главное чтобы не была противной и утомляющей. Изображение будет распологаться на чисто-белой странице, так что, соответственно, фон должен быть белый. Стразы к изображению приветствуются, но не слишком большие и вызывающие.

Оплата по WebMoney.