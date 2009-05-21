Необходимо создать иконки, которые будут выполнять роль кнопок навигации для сайта, и тематические мини-картинки для блоков. Необходима качественная пиксельная графика для иконок и осмысленные рисунки. Пожалуйста указывайте ссылочки на аналогичные работы, ...
Рекламная Аватарка - Туризм
Приветствую.
Аватарка для ВКОнтакта
Размеры какие вконтакте узнайте сами
Это тестовое тз,маркетинговых идей много и запросов на аватарки.
Желательно оплата по часам.
Иногда поступают высказывания,что может быть кидалово,решение - ставьте на аватарку свой водяной знак.
Наша тематика доходная,нам интересно работать с хорошими художниками.
Задача:
Название группы будет или на аве написанно "Туры сами нашли вас"(если влезет на аву,можно на аве написать или просто название группы сделать,а на аве ничего не писать,так мне кажеться правильнее):
Сама ава:
Мужчина дома(или в офисе) с чашкой кофе у компа,а вместо пола песок и водичка к ногам подбирается,и он удивительно смотрит,мол,удивлён,что туры нашли его )
А может в офисе или дома за компом,а за окном пальмы и тд)) или самолёт его ждёт ))
Ну тут творческий человек чтото придумает)
-----------
Нужно красиво нарисовать.
ЗА хорошее рисование готов платить.
Уж лучше пережду до завтра до 13 по москве и выбиру лучший рисунок.
Рисуйте,пожайлуста,максимально качественно и красиво.
Лучше долго,но с душой.
Ищу человека на постоянную работу в команду с хорошим талантом художника.
Людей юзающих тока фотобанки просьба не беспокоить.
---------------
Ава номер 2.
Можете рисовать любую аву или обе,как удобно.
Аватарка несёт идею - что самолётов на всех не хватит или билетов на всех не хватит,что отдых надо планировать заранее.
Сама ава:
На аве мужчина с чемоданами в аэропорту или гдето там рядом
стоит смотрит наверх и улетают самолёты
и надпись "Их на всех не хватит" или "Билетов на всех не хватит"
Но думаю взгляд на самолёты актуальнее.
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