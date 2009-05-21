Рекламная Аватарка - Туризм

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Приветствую.

Аватарка для ВКОнтакта

Размеры какие вконтакте узнайте сами

Это тестовое тз,маркетинговых идей много и запросов на аватарки.

Желательно оплата по часам.

Иногда поступают высказывания,что может быть кидалово,решение - ставьте на аватарку свой водяной знак.

Наша тематика доходная,нам интересно работать с хорошими художниками.

Задача:

Название группы будет или на аве написанно "Туры сами нашли вас"(если влезет на аву,можно на аве написать или просто название группы сделать,а на аве ничего не писать,так мне кажеться правильнее):

Сама ава:

Мужчина дома(или в офисе) с чашкой кофе у компа,а вместо пола песок и водичка к ногам подбирается,и он удивительно смотрит,мол,удивлён,что туры нашли его )

А может в офисе или дома за компом,а за окном пальмы и тд)) или самолёт его ждёт ))

Ну тут творческий человек чтото придумает)

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Нужно красиво нарисовать.

ЗА хорошее рисование готов платить.

Уж лучше пережду до завтра до 13 по москве и выбиру лучший рисунок.

Рисуйте,пожайлуста,максимально качественно и красиво.

Лучше долго,но с душой.

Ищу человека на постоянную работу в команду с хорошим талантом художника.

Людей юзающих тока фотобанки просьба не беспокоить.

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Ава номер 2.

Можете рисовать любую аву или обе,как удобно.

Аватарка несёт идею - что самолётов на всех не хватит или билетов на всех не хватит,что отдых надо планировать заранее.

Сама ава:

На аве мужчина с чемоданами в аэропорту или гдето там рядом

стоит смотрит наверх и улетают самолёты

и надпись "Их на всех не хватит" или "Билетов на всех не хватит"

Но думаю взгляд на самолёты актуальнее.