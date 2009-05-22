Нарисовать несколько иконок для авто-сайта. Иконки должен быть двух размеров 100х100 16х16 Сам сайт для которого иконки белый. Нужно сделать красивые и стильные иконки на белом ...
Ивонки для обозначения запчастей
Добрый день!
Нам нужно отобразить наглядно такие узлы запчастей:
муфта сцепления
Рама, подвеска
Передача карданная
КПП
Ход часть мост передача конечная
Рул механизм
Тормозная система
Облицовка, кабина
Навесное и прицепное Оборудование
Гидросистема
Пневматическая система
Если будут затруднения в представлении как это выглядет - объясним на примере. Есть еще около 70 узлов, которые надо будет нарисовать.
Напишите стоимость 1 иконки. Сколько можно сделать их за рабочий день, приблизительно.
На связь выду сам, прошу не писать в личку-аську.
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