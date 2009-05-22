Ивонки для обозначения запчастей

Добрый день!

Нам нужно отобразить наглядно такие узлы запчастей:

муфта сцепления

Рама, подвеска

Передача карданная

КПП

Ход часть мост передача конечная

Рул механизм

Тормозная система

Облицовка, кабина

Навесное и прицепное Оборудование

Гидросистема

Пневматическая система

Если будут затруднения в представлении как это выглядет - объясним на примере. Есть еще около 70 узлов, которые надо будет нарисовать.

Напишите стоимость 1 иконки. Сколько можно сделать их за рабочий день, приблизительно.

На связь выду сам, прошу не писать в личку-аську.