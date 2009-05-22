Ивонки для обозначения запчастей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен31 заявка444 просмотра

Добрый день!

Нам нужно отобразить наглядно такие узлы запчастей:

муфта сцепления

Рама, подвеска

Передача карданная

КПП

Ход часть мост передача конечная

Рул механизм

Тормозная система

Облицовка, кабина

Навесное и прицепное Оборудование

Гидросистема

Пневматическая система

Если будут затруднения в представлении как это выглядет - объясним на примере. Есть еще около 70 узлов, которые надо будет нарисовать.

Напишите стоимость 1 иконки. Сколько можно сделать их за рабочий день, приблизительно.

На связь выду сам, прошу не писать в личку-аську.

16 лет назад
y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$5
2 дня
Евгений справился с задачей на 100%. Без лишних вопрсов. Молодец! Рекомендую!
Отличный заказчик! Предоставил подробное ТЗ, моментально оплатил. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую!
JaneDesign
46 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

barswork
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
JaneDesign
46 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад