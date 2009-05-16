Частный проект для Антона Филиппова (Dominatorm16)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка183 просмотра

Необходима иконка RSS

16 лет назад
liderden
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
$5
1 день
Антон отличный исполнитель, работы на хорошем уровне, есть куда рости и есть чему учиться. Творческих и профессиональных успехов
Работаю с Денисом не первый раз, как к заказчику претензий нет, оплата вовремя, четкие требования.

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад

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