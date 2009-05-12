Нарисовать кнопочку

В общем зайдите на www.ukr-firma.com/company/286 с левой стороны красные кнопки, нужно сделать такие же только другого цвета. Цвет хочу ели-ели голубой, вот такой же как там где надпись Формаг-Киев, ДП

Формат .gif

Или флеш

Сделать одну любую кнопку и прислать мне исходник, остальные я сам надпись заменю.

Для спеца и даже не спеца это 3 минуты дела.