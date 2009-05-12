Нарисовать кнопочку

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  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен26 заявок465 просмотров

В общем зайдите на www.ukr-firma.com/company/286 с левой стороны красные кнопки, нужно сделать такие же только другого цвета. Цвет хочу ели-ели голубой, вот такой же как там где надпись Формаг-Киев, ДП

Формат .gif

Или флеш

Сделать одну любую кнопку и прислать мне исходник, остальные я сам надпись заменю.

Для спеца и даже не спеца это 3 минуты дела.

16 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Demian3797
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Demian3797
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
16 лет назад

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