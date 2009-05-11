Иконку под "портфолио" в том же стиле что и остальные на рисунке
Нарисовать значок
Задача простая
нужно нарисовать значок gif размером 13на 13 пикселей. фон прозрачный.
нарисовать тама кошака черного-чтоб понятно было что кошак а не амебко.
срок желательно сегодня.
цена-ну сами называйте. хотя учитывая что работа недолгая и несложная-отзыв для начинающих фрилансеров покажется вполне достаточным:))
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Конкурс закрываю, победитель определен, Абдулин Александр (5007827) как было ранее объявлено. Получает дополнительный бонус за предоставление большого количества иконок на выбор. Фрилансера Резуненко Роман (Antil) получает ...Завершен16 лет назад
- $5
Ищу красивый favicon для магазина подарков, ничего толкового найти не могу. Помогите кто чем сможет ))Завершен16 лет назад
- $10
Нужно создать аватар в таком стиле: Темный эльф сидел на оголенном склоне горы, и, не отрываясь, глядел на красную полосу, разраставшуюся над восточной стороной горизонта. Наверное, вот уже раз сто он встречал зарю, и ему ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать favicon для сайта alt-land.info На иконке должна быть красная буква А на черном фоне, в принципе как сейчас, только сейчас очень коряво. Указывайте свои цены и срокиИконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт16 лет назад
http://www.fas-rk.ru/logo.jpg - из этой картинки надо сделать фавиконку, только цвета инвертировать, то есть фавиконка должна быть бордового цвета, а фон - белый. В асю прошу не писать.Завершен16 лет назад
Требуется нарисовать 5 - 10 анимированных смайлов, на подобии, http://smiles2k.net/aiwan_smiles/index.html или http://smiles2k.net/big_smiles/index.html так, чтобы не нарушать чужих авторских правИконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется придумать и нарисовать 35 уникальных иконок. Срок - 2 недели. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие в портфолио наборов иконок в едином стиле. Условия оплаты индивидуально. Подробное ТЗ во вложении.Иконки и Пиксель-арт1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется создать одну иконку, которая символизирует ошибку и привлекает внимание. Размер иконки: 18х18 пикселей. Обсуждение деталей при выборе исполнителя. Пример того, что хотелось бы видеть: http://www.extjs.com/deploy/dev/examples/form/dynamic.html При просмотре примера, нужно заполнить поле, а ...Иконки и Пиксель-артнет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется изготовление фонов для аватаров. Фон представляет из себя картинку 200х500 пикс. в формате .png с прозрачным фоном. Данная картинка будет накладываться на фотографию пользователя, в результате чего получается аватар. Примеры ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт16 лет назад