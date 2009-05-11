Нарисовать значок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок175 просмотров

Задача простая

нужно нарисовать значок gif размером 13на 13 пикселей. фон прозрачный.

нарисовать тама кошака черного-чтоб понятно было что кошак а не амебко.

срок желательно сегодня.

цена-ну сами называйте. хотя учитывая что работа недолгая и несложная-отзыв для начинающих фрилансеров покажется вполне достаточным:))

16 лет назад
slezka
43 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Нарисовано быстро и оч хорошо. мне понравилось ))
Виктория отличный заказчик. Четко поставила ТЗ, оплата во время. Спасибо! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад

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