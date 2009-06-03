Задача простая нужно нарисовать значок gif размером 13на 13 пикселей. фон прозрачный. нарисовать тама кошака черного-чтоб понятно было что кошак а не амебко. срок желательно сегодня. цена-ну сами называйте. ...
Дизайн веб-приложения, иконок, iPhone, креатив
Требуется дизайнер для интернет приложения:
- доработка логотипа и дизайна (4-5 страниц) - грубый набросок имеется (в приложенном файле)
- нарисовать иконки (128х128 и 32х32). Сперва около 10 штук. Примеры понравившихся иконок в приложенном файле (просто чтоб понять, какой стиль требуется).
Сразу за этим проектом последует следующий - дизайн нескольких простых приложений для iPhone (покерных и не только)
Требования:
- быть на связи и иметь возможность отвечать на мэйлы и skype
- начать проект сразу и сделать в кратчайшие сроки, без всяких "сейчас занят, сделаю потом"
- креативное нестандартное мышление
- опыт создания дизайнов для iPhone
- заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве
!!!!!
Для принятия решения мне надо посмотреть пример работы - сделайте одну иконку 128х128 (шаблон button.gif в приложенхом файле)
А именно иконка для статьи об обработке фотографий - удаление бэкграунда из фотографии.
Т.е. я себе представляю символическую фотографию - левая сторона с бэкграундом, правая на однотонном фоне.
!!!!!
Не пишите в личку (очень много сообщений, Ваши предложения легко затеряются)
Оставляйте предложения здесь.
Оплата по факту, через Webmoney.
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