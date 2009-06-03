Дизайн веб-приложения, иконок, iPhone, креатив

Требуется дизайнер для интернет приложения:

- доработка логотипа и дизайна (4-5 страниц) - грубый набросок имеется (в приложенном файле)

- нарисовать иконки (128х128 и 32х32). Сперва около 10 штук. Примеры понравившихся иконок в приложенном файле (просто чтоб понять, какой стиль требуется).

Сразу за этим проектом последует следующий - дизайн нескольких простых приложений для iPhone (покерных и не только)

Требования:

- быть на связи и иметь возможность отвечать на мэйлы и skype

- начать проект сразу и сделать в кратчайшие сроки, без всяких "сейчас занят, сделаю потом"

- креативное нестандартное мышление

- опыт создания дизайнов для iPhone

- заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве

!!!!!

Для принятия решения мне надо посмотреть пример работы - сделайте одну иконку 128х128 (шаблон button.gif в приложенхом файле)

А именно иконка для статьи об обработке фотографий - удаление бэкграунда из фотографии.

Т.е. я себе представляю символическую фотографию - левая сторона с бэкграундом, правая на однотонном фоне.

!!!!!

Не пишите в личку (очень много сообщений, Ваши предложения легко затеряются)

Оставляйте предложения здесь.

Оплата по факту, через Webmoney.