Ищу молодых талантливых веб-дизайнеров которые хотят раскрутиться на этом проекте, и готовы работать качественно и по срокам. То есть интересуют постоянные партнерские отношения. Оформление всех проектов через weblancer. Требования: отличное владение фотошопом, грамотное построение слоев ...
Нарисовать несколько иконок для авто-сайта
Нарисовать несколько иконок для авто-сайта.
Иконки должен быть двух размеров
100х100
16х16
Сам сайт для которого иконки белый.
Нужно сделать красивые и стильные иконки на белом фоне.
Нужно несколько иконок следующих тематик:
Автомойка
Автосервис
Тюнинг ателье
Шини диски
Автосалоны
Прокат авто
Автошколы
Запчасти
Автострахование
Выкуп авто
Грузоперевозки
Шиномонтаж
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