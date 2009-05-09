Нарисовать несколько иконок для авто-сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт23 заявки339 просмотров

Нарисовать несколько иконок для авто-сайта.

Иконки должен быть двух размеров

100х100

16х16

Сам сайт для которого иконки белый.

Нужно сделать красивые и стильные иконки на белом фоне.

Нужно несколько иконок следующих тематик:

Автомойка

Автосервис

Тюнинг ателье

Шини диски

Автосалоны

Прокат авто

Автошколы

Запчасти

Автострахование

Выкуп авто

Грузоперевозки

Шиномонтаж

16 лет назад
Xopca
Егор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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