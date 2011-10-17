Обращаюсь к Евгении уже не в первый раз и снова убеждаюсь что не ошибся с выбором. Работа была сделана быстро, пожелания доработки (размер шрифтов и доработка графики) учтены и выполнены, несмотря на выходной день (было воскресенье, а мне нужно было все уже к понедельнику). Рекомендую!