JaneDesign

Евгения Кочнева JaneDesign

 
45 летУкраина/Кривой Рог
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Логотипы. Иконки. Иллюстрации. Полиграфия. Дизайн сайтов. Растр & Вектор.

E-mail - [email protected]

Уважаемые заказчики!

Вам нравяться мои работы и Вы решили сделать заказ!

Будьте добры, организовывайте Персональный проект (сумма зарезервирована),

это даёт Мне возможность работать без предоплаты,

Повышает Ваш и Мой рейтинг.

Заранее благодарна. Евгения Кочнева (художник-дизайнер)

Всегда рада сотрудничеству.

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
AllaTaO
Любовь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Персональный проект для JaneDesign
Очень довольны работой, нам было сложно определиться с мелкими нюансами наших ощущений от будущего логотипа, но Евгения все очень корректно восприняла и сделала отличный вариант с учетом наших пожеланий.
Интересно работать с хорошим заказчиком. Всегда рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработка лого
Отличная победа в конкурсе))
+
Ответный отзыв
Vinat
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Пара подарков для соц. сети.
Великолепная работа! Все как хотел - даже лучше. Очень доволен и всем рекомендую.
PoMkaNik
Роман 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$66
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Кочнева Евгения (JaneDesign)
Не первый раз работаю с Евгенией. Профессиональный подход во всем: общение, выполнение задания и предоставление результатов. Буду и дальше продолжать сотрудничать.
Всегда рада сотрудничеству с Романом. Приятно работать с человеком, который точно знает, что ему нужно.
Ответный отзыв
itr-ru
66 летГермания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Эскиз печати фирмы. Персонально для JaneDesign
Обращаюсь к Евгении уже не в первый раз и снова убеждаюсь что не ошибся с выбором. Работа была сделана быстро, пожелания доработки (размер шрифтов и доработка графики) учтены и выполнены, несмотря на выходной день (было воскресенье, а мне нужно было все уже к понедельнику). Рекомендую!
Интересная задача. Постаралась выполнить как можно лучше. Спасибо, что обратились ко мне снова.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
10 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $70
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
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