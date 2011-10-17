Логотипы. Иконки. Иллюстрации. Полиграфия. Дизайн сайтов. Растр & Вектор.
E-mail - [email protected]
Уважаемые заказчики!
Вам нравяться мои работы и Вы решили сделать заказ!
Будьте добры, организовывайте Персональный проект (сумма зарезервирована),
это даёт Мне возможность работать без предоплаты,
Повышает Ваш и Мой рейтинг.
Заранее благодарна. Евгения Кочнева (художник-дизайнер)
Всегда рада сотрудничеству.
Портфолио
- Аптека156 просмотров
- EvilTwin204 просмотра
- Полёт247 просмотров
- Christmas161 просмотр
- Fly present155 просмотров
- Bell149 просмотров
- Christmas145 просмотров
- Horn of plenty149 просмотров
- ORION Monitoring.249 просмотров
- Agrobazar161 просмотр
- Центр Конструктивной Психологии352 просмотра
- BrilliantTrips240 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Очень довольны работой, нам было сложно определиться с мелкими нюансами наших ощущений от будущего логотипа, но Евгения все очень корректно восприняла и сделала отличный вариант с учетом наших пожеланий.
Ответный отзыв
Интересно работать с хорошим заказчиком. Всегда рада сотрудничеству.
$100
10 баллов
10 лет назад
Отличная победа в конкурсе))
$150
10 баллов
12 лет назад
Великолепная работа! Все как хотел - даже лучше. Очень доволен и всем рекомендую.
$66
10 баллов
12 лет назад
Не первый раз работаю с Евгенией. Профессиональный подход во всем: общение, выполнение задания и предоставление результатов. Буду и дальше продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
Всегда рада сотрудничеству с Романом. Приятно работать с человеком, который точно знает, что ему нужно.
$30
10 баллов
12 лет назад
Обращаюсь к Евгении уже не в первый раз и снова убеждаюсь что не ошибся с выбором. Работа была сделана быстро, пожелания доработки (размер шрифтов и доработка графики) учтены и выполнены, несмотря на выходной день (было воскресенье, а мне нужно было все уже к понедельнику). Рекомендую!
Ответный отзыв
Интересная задача. Постаралась выполнить как можно лучше. Спасибо, что обратились ко мне снова.
Логотипы и Знаки
10 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
2 отзыва
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $70
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга