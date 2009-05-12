Необходимо создать иконки, которые будут выполнять роль кнопок навигации для сайта, и тематические мини-картинки для блоков. Необходима качественная пиксельная графика для иконок и осмысленные рисунки. Пожалуйста указывайте ссылочки на аналогичные работы, ...
Кнопки для программы
Для новой программы требуется 24 иконки 48х48 на кнопки, из них 7 в размере 24х24 и еще 5 24х24. С тематикой можно ознакомиться по скришотам программы в приложении.
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