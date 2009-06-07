Иконки навигации и картинки для блоков сайта

Необходимо создать иконки, которые будут выполнять роль кнопок навигации для сайта, и тематические мини-картинки для блоков. Необходима качественная пиксельная графика для иконок и осмысленные рисунки.

Пожалуйста указывайте ссылочки на аналогичные работы, а также заполняйте пожалуйста графу стоимость и сроки.