Иконки навигации и картинки для блоков сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен15 заявок495 просмотров

Необходимо создать иконки, которые будут выполнять роль кнопок навигации для сайта, и тематические мини-картинки для блоков. Необходима качественная пиксельная графика для иконок и осмысленные рисунки.

Пожалуйста указывайте ссылочки на аналогичные работы, а также заполняйте пожалуйста графу стоимость и сроки.

16 лет назад
IKinCJ
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vladimir80
Владимир 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$35
4 дня
Владимир, благодарю Вас за отлично выполненную работу по созданию иконок главного меню сайта. Все было выполнено на хорошем уровне с учетом всех моих пожеланий и доработано до моего полного удовлетворения конечным результатом :) . Хотя стоимость 35$ за одну иконку не так уж и мало, но тем не менее результат стоит того. Оценка 10 балов.
Работал с Константином над иконками для сайта. Работа прошла как по маслу. Предельно понятное ТЗ, своевременная оплата. Будем работать дальше. Было бы здорово, если бы все заказчики были именно такие как Константин. Мои самые наилучшие рекомендации.

Заявки фрилансеров

Vladimir80
Владимир 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад