Нарисовать иконки

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Закрыт32 заявки398 просмотров

Необходимо нарисовать 12 иконок 100x100 которые будут характеризовать услуги сайта занимающегося доменами. Тексты с нынешними иконками прикрепил, нынешние никуда не годятся, так как большая часть найдена в интернете. все иконки должны быть выполнены в едином стиле.

16 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров