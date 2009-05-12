3 иконки 16x16

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт26 заявок1002 просмотра
#1$

Требуется нарисовать 2 иконки для чата.

заменить иконку игнора (http://s47.radikal.ru/i115/0905/dd/c0a758e5054f.gif)

иконку мужского пола (http://i042.radikal.ru/0905/35/d4f92991216b.jpg)

иконку женского пола (http://s45.radikal.ru/i109/0905/a3/cf0149d1e3ab.jpg)

Именно нарисовать, а не брать из открытых источников.

Портфолио не обязательно. Работаем

16 лет назад
parhim
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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