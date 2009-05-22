Нарисовать несколько иконок для сайта

# 1 — $

Нужно нарисовать 20 иконок размером 70x70 пикселей

для сайта Психологические тесты http://all-tests.info/

(на данный момент стоят картинки девушки.)

Каждая иконка должна хоть немного :) символизировать категорию сайта

Нужно сделать красивые и стильные иконки. Фон на котором они будут распологаться белый.

Это могут быть или фото или илюстрация.

Неплохо бы если они были в едином стиле.

Категории:

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P.S.

Бюджет 40$ за 20 иконок.

Если вас устраивает наше предложение, то мы попросили бы вас для примера нарисовать одну иконку для любой категории чтоб посмотреть что может получиться, чтоб мы могли принять решение сделать заказ у вас.

Если готовы попробывать нарисовать одну иконку, то

Изначально как они должны выглядеть мы не задумывались.

Одно могу сказать в стиле сайта.

Изначально все таки основной контенгент на сайте это девушки,

поэтому хотелось бы яркие гламурные стильные иконки.

Окончательное решение о выборе дизайнера мы примем в четверг.

Владимир