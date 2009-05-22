Нарисовать несколько иконок для сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен28 заявок793 просмотра
#1$

Нужно нарисовать 20 иконок размером 70x70 пикселей

для сайта Психологические тесты http://all-tests.info/

(на данный момент стоят картинки девушки.)

Каждая иконка должна хоть немного :) символизировать категорию сайта

Нужно сделать красивые и стильные иконки. Фон на котором они будут распологаться белый.

Это могут быть или фото или илюстрация.

Неплохо бы если они были в едином стиле.

Категории:

Тесты для женщин

Тесты для мужчин

Тесты для влюбленных/Любовь

Сексуальные тесты

Семейная жизнь

Твои друзья

Тесты для родителей

Ваш ребенок

Личные качества

Ваш характер

Ваш стиль и имидж

Ваши способности

Интуиция и логика

Тесты на интеллект (IQ тесты)

Работа

Вы и общество

Здоровье. Образ жизни

Отдых

Прикольные тесты

Астрологические тесты

P.S.

Бюджет 40$ за 20 иконок.

Если вас устраивает наше предложение, то мы попросили бы вас для примера нарисовать одну иконку для любой категории чтоб посмотреть что может получиться, чтоб мы могли принять решение сделать заказ у вас.

Если готовы попробывать нарисовать одну иконку, то

Изначально как они должны выглядеть мы не задумывались.

Одно могу сказать в стиле сайта.

Изначально все таки основной контенгент на сайте это девушки,

поэтому хотелось бы яркие гламурные стильные иконки.

Окончательное решение о выборе дизайнера мы примем в четверг.

Владимир

16 лет назад
lob99
51 год
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победитель конкурса

Juliakatsan
Юлия Кацан 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
Очень понравилось работать с Юлией. Работает быстро и качественно. Работой остался доволен, получилось так как я задумывал.
Отличный работодатель, четко излагает суть работы. Всегда на связи, что очень сильно облегчает выполнение задания. Оплата в срок, даже раньше! Вообщем работа с таким заказчиком не в тягость!!!

Заявки фрилансеров

Juliakatsan
Юлия Кацан 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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