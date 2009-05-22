Необходимо создать иконки, которые будут выполнять роль кнопок навигации для сайта, и тематические мини-картинки для блоков. Необходима качественная пиксельная графика для иконок и осмысленные рисунки. Пожалуйста указывайте ссылочки на аналогичные работы, ...
Нарисовать несколько иконок для сайта
Нужно нарисовать 20 иконок размером 70x70 пикселей
для сайта Психологические тесты http://all-tests.info/
(на данный момент стоят картинки девушки.)
Каждая иконка должна хоть немного :) символизировать категорию сайта
Нужно сделать красивые и стильные иконки. Фон на котором они будут распологаться белый.
Это могут быть или фото или илюстрация.
Неплохо бы если они были в едином стиле.
Категории:
Тесты для женщин
Тесты для мужчин
Тесты для влюбленных/Любовь
Сексуальные тесты
Семейная жизнь
Твои друзья
Тесты для родителей
Ваш ребенок
Личные качества
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Интуиция и логика
Тесты на интеллект (IQ тесты)
Работа
Вы и общество
Здоровье. Образ жизни
Отдых
Прикольные тесты
Астрологические тесты
P.S.
Бюджет 40$ за 20 иконок.
Если вас устраивает наше предложение, то мы попросили бы вас для примера нарисовать одну иконку для любой категории чтоб посмотреть что может получиться, чтоб мы могли принять решение сделать заказ у вас.
Если готовы попробывать нарисовать одну иконку, то
Изначально как они должны выглядеть мы не задумывались.
Одно могу сказать в стиле сайта.
Изначально все таки основной контенгент на сайте это девушки,
поэтому хотелось бы яркие гламурные стильные иконки.
Окончательное решение о выборе дизайнера мы примем в четверг.
Владимир
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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