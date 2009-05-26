Создание 7 кнопок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен15 заявок274 просмотра

Нужно сделать 7 однотипные копки в формате gif для сайта.

Кнопки размером: 4 - 200х60 ; 3 - 80х40.

Без анимации и с разными надписями. (надписи дам после выбора исполнителя)

Окончание работы и сдача кнопок до 00,00 25.05.2009 МСК !!!!!!

Предлагайте, пожалуйста, общую стоимость работы.

Спасибо

P/s С уклоном на постоянные заказы !

16 лет назад
zulic
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$7
1 день
Высока скорость работы, много вариантов исполнения. Изменения на лету при первой просьбе..... Короче доволен и скоростью работы (все сделано он-лайн в асе) и качеством
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Приятен в общение. Оплата моментально. Всегда был на связи. Так что сделали быстро. Работал и получал удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Евгению желаю удачи и успехов.

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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