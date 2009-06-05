4 иконки и 3 картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен21 заявка355 просмотров

Необходимо нарисовать 4 иконки для разделов меню(45х45):

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и 3 картинки:

человечек с тележкой(как в магазине)

человечек за столом

человечек с портфелем

все иконки и картинки объемные с тенями

16 лет назад
Rja
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
16 лет назад
$40
1 день
Ещё одна отличная работа! Буду сотрудничать и дальше!
Снова интересная работа, остался доволен .)

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
16 лет назад