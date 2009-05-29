Приватный проект для gornishan

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка182 просмотра

Сделать красивый фавикон (favicon.ico)

16 лет назад
Butch
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад
$20
1 день
Качественно , быстро, приятно работать профессионалами.
Отличный заказчик и приятный в общении человек! Геннадий, обращайтесь в любое время!

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
16 лет назад