Только для людей имеющих опыт в создании успешных иконок! Требуется нарисовать 18 эксклюзивных смайликов и 20 подарков (типа таких как вконтакте.ру) В предложении указывайте цену и ссылку на Ваше ...
Приватный проект для gornishan
Сделать красивый фавикон (favicon.ico)
Выбранный исполнитель
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