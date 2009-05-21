Смайлики и подарки (нарисовать иконки)

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт22 заявки383 просмотра

Только для людей имеющих опыт в создании успешных иконок!

Требуется нарисовать 18 эксклюзивных смайликов и 20 подарков (типа таких как вконтакте.ру)

В предложении указывайте цену и ссылку на Ваше портфолио со смайликами / иконками.

16 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров