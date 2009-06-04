Нарисовать 4 иконки

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен16 заявок896 просмотров
#1$

Для сайта http://bakor.su/ надо нарисовать 4 иконки для рубрик "Реклама", "Задайте вопрос", "О нас", "Контакты". Размеры и стиль иконок должны быть как у двух уже готовых иконок с разделов "Новости автомира", "Прайсы на запчасти". Фон прозрачный.

Дополнение: мне нужны простые аккуратные иконки. Не надо эксклюзива и супер-пупер качество. Каждая иконка по $2.

16 лет назад
Smith_John
Джон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва

Победитель конкурса

sepa
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sepa
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад