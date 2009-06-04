Участникам, доброго времени суток. Требуются КАЧЕСТВЕННЫЕ (что это значит смотрите файл icon(sample).jpg) иконки: Формат: png Цветовая палитра: иконки должны одинаково хорошо смотреться как на дневном так и ночном скриншотах (см. ...
Нарисовать 4 иконки
Для сайта http://bakor.su/ надо нарисовать 4 иконки для рубрик "Реклама", "Задайте вопрос", "О нас", "Контакты". Размеры и стиль иконок должны быть как у двух уже готовых иконок с разделов "Новости автомира", "Прайсы на запчасти". Фон прозрачный.
Дополнение: мне нужны простые аккуратные иконки. Не надо эксклюзива и супер-пупер качество. Каждая иконка по $2.
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