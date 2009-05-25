Сделать красивый фавикон (favicon.ico)
Иконки
Участникам, доброго времени суток.
Требуются КАЧЕСТВЕННЫЕ (что это значит смотрите файл icon(sample).jpg) иконки:
Формат: png
Цветовая палитра: иконки должны одинаково хорошо смотреться как на дневном так и ночном скриншотах (см. приложении).
Кол-во и размеры:
- контроль скорости (40x40 края кнопок должны быть прозрачными и 32х32)
- спящий полицейский (40x40 края кнопок должны быть прозрачными и 32х32)
- ДТП (40x40 края кнопок должны быть прозрачными и 32х32)
- ремонт дороги (40x40 края кнопок должны быть прозрачными и 32х32)
- пицерия (32х32)
- суши бар (32х32)
- блинная (32х32)
- кинотеатр (32х32)
- расспродажа (32х32)
- баня (32х32)
Все вопросы п-та по ICQ# 279-428-829 либо в ЛС
Всем заранее спасибо, Тимофей
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