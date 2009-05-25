Иконки

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Закрыт25 заявок413 просмотров

Участникам, доброго времени суток.

Требуются КАЧЕСТВЕННЫЕ (что это значит смотрите файл icon(sample).jpg) иконки:

Формат: png

Цветовая палитра: иконки должны одинаково хорошо смотреться как на дневном так и ночном скриншотах (см. приложении).

Кол-во и размеры:

- контроль скорости (40x40 края кнопок должны быть прозрачными и 32х32)

- спящий полицейский (40x40 края кнопок должны быть прозрачными и 32х32)

- ДТП (40x40 края кнопок должны быть прозрачными и 32х32)

- ремонт дороги (40x40 края кнопок должны быть прозрачными и 32х32)

- пицерия (32х32)

- суши бар (32х32)

- блинная (32х32)

- кинотеатр (32х32)

- расспродажа (32х32)

- баня (32х32)

Все вопросы п-та по ICQ# 279-428-829 либо в ЛС

Всем заранее спасибо, Тимофей

16 лет назад
Sacur
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19 дней назад

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Nina_Savenko
Нина 
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chalina
Алина 
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16 лет назад
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2 дня

Заявки фрилансеров

Nina_Savenko
Нина 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
chalina
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад