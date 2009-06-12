Срочно: работа над иконками

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок251 просмотр

Нужно проделать 2 вещи:

1. Подправить favicon (убрать черное обрамление)

2. Нарисовать простую иконку для программы, со всеми возможными вариантами размеров: от 64х64 до 16х16

ВАЖНО: Длительность работы - не более часа!

Обязательно сообщите, в каком софте рисуете иконки! Важно соблюдение прозрачности, anti-alias, сглаженных теней с градиентной прозрачностью.

16 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад
$20
1 день
Все ок, отработал оперативно.
Понравилась работа с данным заказчиком. Надеюсь на новые совместные проекты.

Заявки фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
16 лет назад

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