Есть кнопка exchanger39.ru/images/smartex_default/123.png Мне нужно чтобы текст можно менять было и стрелку вертеть. То есть кнопка должна быть в PSD. Желательно за отзыв.
Требуется нарисовать 14 иконок для автопортала.
Добрый день!
Мне для автомобильного портала требуется разработать 14 иконок.
Запчасти (автозапчасти для иномарок (магазины)).
Расходные материалы (фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки, ремни)
Шины и колесные диски (автомобильные диски и резина)
Аксессуары (дополнительное оборудование к автомобилям)
Автомобильные разборки (продажа подержанных запчастей для иномарок)
Запчасти оптом (поставщики запчастей оптом)
Сервис (техническое обслуживание автомобилей)
Ремонт (авторемонт, автосервис, диагностика автомобилей)
Установка сигнализаций (противоугонные системы, установка, ремон, обслуживание)
Установка аудиосистемы и навигации (установка мультимедиа, TV, навигационных систем)
Автомобильные мойки (мойка, полировка и химчистка автомобилей)
Дилеры (автомобильные салоны, продажа автомобилей)
Конкурс заключается в выборе исполнителя, от Вас для примера требуется нарисовать одну, две иконки, фон иконки 286dba , то что нарисовано внутри белое или просто прозрачное.
Как пример нравится http://www.autoasi.ru/ShowImage.aspx?ImageID=d67553cd-411f-11de-bb4f-003048673a35&ImageWidth=0&ImageHeight=0&ImageScale=1
Размер иконок 40х40
Победитель конкурса
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