Требуется нарисовать 14 иконок для автопортала.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен14 заявок843 просмотра
#1$

Добрый день!

Мне для автомобильного портала требуется разработать 14 иконок.

Запчасти (автозапчасти для иномарок (магазины)).

Расходные материалы (фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки, ремни)

Шины и колесные диски (автомобильные диски и резина)

Аксессуары (дополнительное оборудование к автомобилям)

Автомобильные разборки (продажа подержанных запчастей для иномарок)

Запчасти оптом (поставщики запчастей оптом)

Сервис (техническое обслуживание автомобилей)

Ремонт (авторемонт, автосервис, диагностика автомобилей)

Установка сигнализаций (противоугонные системы, установка, ремон, обслуживание)

Установка аудиосистемы и навигации (установка мультимедиа, TV, навигационных систем)

Автомобильные мойки (мойка, полировка и химчистка автомобилей)

Дилеры (автомобильные салоны, продажа автомобилей)

Конкурс заключается в выборе исполнителя, от Вас для примера требуется нарисовать одну, две иконки, фон иконки 286dba , то что нарисовано внутри белое или просто прозрачное.

Как пример нравится http://www.autoasi.ru/ShowImage.aspx?ImageID=d67553cd-411f-11de-bb4f-003048673a35&ImageWidth=0&ImageHeight=0&ImageScale=1

Размер иконок 40х40

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Победитель конкурса

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад
Сергей отлично справился с поставленной задачей, все сделано очень качественно и раньше поставленного срока, большое спасибо за участие в конкурсе, теперь будем работать без конкурсной основы. Рекомендую, настоящий художник!!!
Отличный заказчик и легкий в общении человек. От работы только положительные впечатления.

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clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
16 лет назад

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