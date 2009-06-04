Пиксельные иконки для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт16 заявок425 просмотров

Нужны качественные пиксельные иконки для доски объявлений.

10 иконок размера 40х40рх

10 иконок размера 20х20рх

вся тематика - разные вариации изображений объявлений.

фон транспаретный.

иконки должны быть созданы, а не украдены и уменьшены.

16 лет назад
nekrasov
Олег 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

vazel
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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