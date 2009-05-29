Иконки для игры (космическая стратегия)

Нужны новые иконки для клона игры ogame.ru(зайти заргегистрироваться потом зайти по ссылке "технологии" и нажимая на каждую технологию можно увидеть иконку.) размеры 80 на 80 количество штук ~70

Главное чтобы все иконки получились в едином стиле, просихождение картинок не важно - сами будете рисовать, скачаете на shutterstock.com или вырежите из других игр и были неузнаваемы (например из звездных войн R-209 знают все...)

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