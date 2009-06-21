Иконки для автосайта

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Завершен8 заявок264 просмотра

Здравствуйте,

нужно нарисовать примерно 30 иконок.

Список иконок, которые потребуется отрисовать, можно посмотреть тут: http://www.elcats.ru/bmw/group.aspx?mdlid=a824eb6f-26d5-46df-a035-de65ef02547d

От вас — бюджет (ТОЛЬКО Яндекс.Деньги), срок, примеры работ по иконкам.

16 лет назад
pskovweb
Devee 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
Татьяна выполнила работу «на отлично», быстро и результативно. Никаких правок проводить не потребовалось, дизайнер сразу поняла суть заказа и исполнила четко и так, как планировалось. Спасибо за работу, обязательно обращусь еще!
Очень хороший заказчик! Четко сформулировал задачу, работа оплачена как договаривались, приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

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