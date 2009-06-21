Иконки для автосайта

Здравствуйте, мы ищем дизайнера иконок для тем мобильных телефонов. Ваша задача создание авторских иконок для различных приложений. Мы работаем только с телефонами Nokia, соответственно и иконки должны разрабатываться для них. Нашим сотрудникам, предлагаем процент от ...