Значок для клана "Гильдия 13" размер 19х15 гиф. Тематика Нижний мир расса демоны и нежить, значок должен внушать кошмар людям которые его будут видеть!
Иконки для автосайта
Здравствуйте,
нужно нарисовать примерно 30 иконок.
Список иконок, которые потребуется отрисовать, можно посмотреть тут: http://www.elcats.ru/bmw/group.aspx?mdlid=a824eb6f-26d5-46df-a035-de65ef02547d
От вас — бюджет (ТОЛЬКО Яндекс.Деньги), срок, примеры работ по иконкам.
Выбранный исполнитель
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