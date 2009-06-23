Сделать 10 иконок favicon (16х16) для сайтов

Надо сделать быстро и дешево 10 иконок в формате ico для сайтов (favicon, 16х16пк).

В приложении список сайтов. Где возможно - надо делать на основе логотипа, где нет - просто в стиль сайта значок. Всю информацию надо брать с самих сайтов. Иконки должны быть максимально четкими и лаконичными.