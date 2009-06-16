Создать сайт-визитку компании, с каталогом

Необходимо создать сайт для компании на 20-30 страниц с каталогом продукции.

Должно получиться что то вроде kifato-group.ru

Только совсем в другом дизайне и на цмс.

Задача на 3 этапа

1.Разработать дизайн сайта

2.Поставить цмс - чтонибудь простое и фукнциональное

3.Наполнить контентом.

Часть контента есть в виде необработанных фотографий что то взять с сайта kifato.com