Разработка ТЗ медицинского сайта 2.0 и воплощение

Всем доброго дня! Интересует написание простенького сайта- визитки автопредприятия по подобию http://www.avtogarant.com.ua/ - но без флеш. Интересны предложения только с Киева - и сайт будет временным на год и пол- поэтому ищем минимальную цену. Управление ...