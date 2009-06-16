Разработка ТЗ медицинского сайта 2.0 и воплощение

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Закрыт32 заявки313 просмотров

Разработка ТЗ медицинского сайта 2.0

Наброски:

1)Личная страница врача. Врач должен ЛЕГКО добавлять информацию о себе, свои статьи и тд.

2)Личная страница пациента (что в ней должно быть?)

3)Сервисы для врача (предложить и разработать)

4)Какой движок?

5)Другое

6)Вопросы и ответы

16 лет назад
Nikivik
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров