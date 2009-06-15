Питьевая бутилированная вода Аква мари

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Закрыт38 заявок437 просмотров

Сайт выполнен за 1 месяц.

Код написан вручную, полностью на PHP программировании.

Все страницы сайта, а также вывод статей и рецептов осуществляется при помощи базы данных MYSQL, поиск также работает с БД.

MySQLPHP
16 лет назад
plamya
36 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров