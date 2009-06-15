Требуется разработка КРЕАТИВНОГО дизайна, верстка, адаптация, оптимизация! Магазин игрушек! CMS Shop-Script!
Сделать сайт на Битрикс
Нужно сделать сайт на Битрикс
Дизайн и верстка уже есть
Работа по договору с компанией
Оплата по окончанию проекта
Работы много, но гарантирую постоянные проекты
Оплата 8000 руб
Сроки 2-3 недели
icq 428870242
Заявки фрилансеров
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