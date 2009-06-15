Сделать сайт на Битрикс

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Закрыт15 заявок263 просмотра

Нужно сделать сайт на Битрикс

Дизайн и верстка уже есть

Работа по договору с компанией

Оплата по окончанию проекта

Работы много, но гарантирую постоянные проекты

Оплата 8000 руб

Сроки 2-3 недели

icq 428870242

16 лет назад
BogatovaMaria
Мария 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров