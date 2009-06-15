Создать аналог сайта

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Закрыт19 заявок435 просмотров

Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru. Бюджет скромный. Исполнитель желательно из Украины, так как расчет будет производится в гривне. Оплата по факту, никаких предоплат! Пишите в аську меня здесь нет 292469540

16 лет назад
skboy
Roman Rusu 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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