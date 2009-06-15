Создать аналог сайта

Оболочка для сайта должна быть написана на extjs (вид должен быть как тут: http://extjs.com/deploy/dev/examples/desktop/desktop.html ) Примерно должно выглядеть так: -------------------- - Пользователь регистрируется, после подтверждения о регистрации через контрольный код на е-маил пользователь ...