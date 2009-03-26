Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru или test-studio.ru. Необходимо сделать партнерку, админ панель (из которой можно будет добавлять и удалять тесты) и прикрутить смс биллинг. Все аналогично как на выше описанных сайтах. Оплата по ...