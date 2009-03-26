skboy

Roman Rusu skboy

 
NaN летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт с онлайн тестами

    $100

    Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru или test-studio.ru. Необходимо сделать партнерку, админ панель (из которой можно будет добавлять и удалять тесты) и прикрутить смс биллинг. Все аналогично как на выше описанных сайтах. Оплата по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт с онлайн тестами

    $100

    Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru или test-studio.ru. Необходимо сделать партнерку, админ панель (из которой можно будет добавлять и удалять тесты) и прикрутить смс биллинг. Во общем все аналогично как на выше описанных сайтах. ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт с онлайн тестами

    $100

    Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru или test-studio.ru. Есть дизайн в ПСД. Оплата по факту, никаких предоплат! Пишите в аську, все обсудим, меня здесь нет 292469540

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать аналог сайта

    Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru. Бюджет скромный. Исполнитель желательно из Украины, так как расчет будет производится в гривне. Оплата по факту, никаких предоплат! Пишите в аську меня здесь нет 292469540

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Аналог сайта 8test.ru

    Требуется создать за разумные деньги аналог сайта 8test.ru. Все подробности цены, срока и т.д. в аське 292469540 (Меня здесь нет)

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прикрутить мини чат, форум для сайта на ДЛЕ

    Требуется прикрутить и настроить мини чат, форум и не большие работы по мелочи произвести на сайте под управление ДЛЕ 7.3 Пишите в асю за подробностями, все обсудим 292469540, на сайте меня нет!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новостник на сайт о PSP

    Требуется человек для добавления постов на сайт. Желательно знание английского языка и проживание на территории Украины. По началу заработная плата не большая. Пишите в асю, все обсудим 292469540.

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для UcoZ

    $10

    Необходимо создать шаблон и натянуть его на юкоз. Тематика шаблона PSP. Цена 10 у.е. Всем писать в аську 292469540, здесь меня нет.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Шаблон для UcoZ

    $10

    Здравствуйте, необходимо сделать шаблон для UcoZ. Сюда не писать, пишите только в асю. 292469540

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад