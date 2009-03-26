Требуется СЕОшник для продвижение сайта http://just-test.ru/ в ТОП 5 по запросу ТЕСТЫ ОНЛАЙН. Цены и сроки пишите в аську 292469540.
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется хороший СЕОшник для сайта http://just-test.ru/ По всем вопросам обращайтесь в аську, 292469540 меня здесь нет.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru или test-studio.ru. Необходимо сделать партнерку, админ панель (из которой можно будет добавлять и удалять тесты) и прикрутить смс биллинг. Все аналогично как на выше описанных сайтах. Оплата по ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru или test-studio.ru. Необходимо сделать партнерку, админ панель (из которой можно будет добавлять и удалять тесты) и прикрутить смс биллинг. Во общем все аналогично как на выше описанных сайтах. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru или test-studio.ru. Есть дизайн в ПСД. Оплата по факту, никаких предоплат! Пишите в аську, все обсудим, меня здесь нет 292469540Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать аналог сайта 8test.ru или go-test.ru. Бюджет скромный. Исполнитель желательно из Украины, так как расчет будет производится в гривне. Оплата по факту, никаких предоплат! Пишите в аську меня здесь нет 292469540Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создать за разумные деньги аналог сайта 8test.ru. Все подробности цены, срока и т.д. в аське 292469540 (Меня здесь нет)Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется прикрутить и настроить мини чат, форум и не большие работы по мелочи произвести на сайте под управление ДЛЕ 7.3 Пишите в асю за подробностями, все обсудим 292469540, на сайте меня нет!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется человек для добавления постов на сайт. Желательно знание английского языка и проживание на территории Украины. По началу заработная плата не большая. Пишите в асю, все обсудим 292469540.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создать полный аналог сайта wmlink.ru. Цены, сроки, предложение и т.д пиши в аську 292469540Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Все подробности в асе 292469540 З.Ы. Меня здесь нет.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Необходимо создать шаблон и натянуть его на юкоз. Тематика шаблона PSP. Цена 10 у.е. Всем писать в аську 292469540, здесь меня нет.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Здравствуйте, необходимо сделать шаблон для UcoZ. Сюда не писать, пишите только в асю. 292469540Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад