Интернет-магазин (кастомизированный)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок365 просмотров

Добрый день,

Ищу программиста с опытом работы с интернет магазинами.

Требования:

1. Магазин должен интегрироваться с yandex direct

2. Возможность настройки подбора товара

3. Быстро исал по базе более 50 тысяч товаров

4. Гибкая настройка базы

5. возможность загрузки цен на товары

6. seo функционал ( ЧПУ)

Движок магазина обсуждается с Вами.

мои контакты i_c_q 621258

почта yigumnov at gmail.com

16 лет назад
brigadirmsk
Васильев 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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