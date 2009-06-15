Оболочка для сайта должна быть написана на extjs (вид должен быть как тут: http://extjs.com/deploy/dev/examples/desktop/desktop.html ) Примерно должно выглядеть так: -------------------- - Пользователь регистрируется, после подтверждения о регистрации через контрольный код на е-маил пользователь ...
Интернет-магазин (кастомизированный)
Добрый день,
Ищу программиста с опытом работы с интернет магазинами.
Требования:
1. Магазин должен интегрироваться с yandex direct
2. Возможность настройки подбора товара
3. Быстро исал по базе более 50 тысяч товаров
4. Гибкая настройка базы
5. возможность загрузки цен на товары
6. seo функционал ( ЧПУ)
Движок магазина обсуждается с Вами.
мои контакты i_c_q 621258
почта yigumnov at gmail.com
Заявки фрилансеров
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