brigadirmsk

SEO продвижение сайта http://mladshop.ru почта
- Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый деньИщу исполнителя настроить импорт XML файла в интернет-магазин на Opencart, через модуль Universal Import Pro.Загружается каталог и картинки от поставщика.ТелеграммИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый деньНадо установить модули на opencart ( simple, яндекс маркет) и др, также настроить шаблонOpencart 2.3 , VPSЖелателен опыт работы с OpencartСпасибоИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Необходимо собрать семантику и сделать группировку запросов ( и посадочные страницы) для рекламы в яндекс директ для интернет магазина Желательно использовать разнообразные источники и сервисы для сбора.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день Слетело что-то в верстке, некорректно отображается шаблон, желателен опыт работы с DLE СпасибоHTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день Надо переустановить на сайте DLE ( дополнительно почистить от вируса) icq 621258, skype yuri_igumnovЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо разработать скрипт или приложение со следующим функционалом: 1. Скачивание прайс листа с почтового аккаунта ( SMTP, imap) 2. Скачивание прайса по FTP 3. Скачивание прайса с сайта http, возможен вариант с авторизацией ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, Необходимо сделать на флеше анимированный номер телефона для сайта. Пример http://www.amznn.ru/ i с q 621258 skype yuri_igumnovБаннеры18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день, Требуется приложение Вконтакте позволяющее используя одно изображение , например из фотогалерии наложить его на другое. Далее изображение используется в оформлении заказа skype yuri_igumnov i с q 621258Закрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, Нужно провести работы по DLE по списку в основном по шаблонуПрочее4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день, Есть сайт с тиц 100, понизился доход на sape, нужно посмотреть что можно предпринять для восстановления дохода Еще предложить дополнительные варианты монетизиции сайта на других биржах или другие варианты skype yuri_igumnov i с q 621258Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Добрый день Нужно сделать рип дизайна и если есть возможность провести настройку под webasyst shop script движка skype: yuri_igumnov i с q 621258Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, Есть готовый скрипт парсинга товаров, нужно проверить работу и провести настройку , возможно небольшие исправления i с q 621258 skype yuri_igumnovВеб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, Есть база Mysql с данными и картинкаим, есть описание структуры базы и описание sql запросов Нужно реализовать вывод каталога со всеми элементами SEO ( чпу и title), возможно подключить корзину i с q 621258Закрыт11 лет назад
- $100
Добрый день Нужно написать приложение , которое будет делать выборку из mysql базы, описание запросов есть приложение десктопное любой язык программирования icq 621258Прикладное ПО23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, Есть небольшой каталог , надо его перекинуть с одного сайта на другой i c q 621258Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Добрый день, Нужно помочь сделать симпатичный магазин одного товара на Insales Есть материалы картинки и описания, нужна красивая страница с кнопкой заказать. Insales настраиваемая платформа аренды интернет магазинов, настройка дизайна производиться в админке Нужно иметь ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Добрый день, Требуется написать парсинг несложного каталог с сайта, с возможностью последующего отслеживания изменений. i c q 621258Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Добрый день, Требуется разработать скрипт размещения объявлений ( авто или полуручной режим): Площадки: irr.ru avito.ru slando.ru olx.ru komok.com Редактор объявления ( конфигурация полей), возможная поддержка антикапчи, отчет о размещении на почту i c q 621258 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день, Треьбуется написать скрипт заливки файлов на яндекс видео , аккаунты берутся из базы необходима проверка места до 1.5 гб перед заливкой i c q 621258 ( пишипте сразу ссылку на работы и потрфолио)Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад