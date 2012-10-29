brigadirmsk

Васильев Юрий brigadirmsk

 
51 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mukylun
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Скопировать каталог с одного сайта на другой
Задание четкое, без дишних доработок! Своевременная оплата, рекомендую
Игорь отлично выполнил задание. Сроки выдержал , сделал приятную скидку . Молодец,
Ответный отзыв
hybrid
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
0 баллов
11 лет назад
Оптимизация доходов на сайте
Договорились с человеком, что я проведу консультацию. После выполнения попросил у меня кошелек, но не рассчитался. На следующий день мне сказал, что произведет оплату как только выведет деньги с sape. По его словам это должно было занять 1-2 дня. Сейчас уже третьи сутки пошли. На контакт не выходит и не отвечает на сообщения. Не рекомендую сотрудничать с ним.
Все отлично
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trancep
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Поправить .htaccess на интернет магазине
Работали без предоплаты. Оплата была получена сразу после выполнения работы.
Отличный исполнитель. Разобрался быстро с задачей. Рекомендую.
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