brigadirmsk

Договорились с человеком, что я проведу консультацию. После выполнения попросил у меня кошелек, но не рассчитался. На следующий день мне сказал, что произведет оплату как только выведет деньги с sape. По его словам это должно было занять 1-2 дня. Сейчас уже третьи сутки пошли. На контакт не выходит и не отвечает на сообщения. Не рекомендую сотрудничать с ним.